Výnimočný srbský tenista Novak Djokovič oslavuje 30. narodeniny

Belehrad/Bratislava 22. mája (TASR) - Jeden z najlepších tenistov v histórii bieleho športu, aktuálna svetová dvojka Novak Djokovič bude mať v pondelok 22. mája 30 rokov.Srb Novak Djokovič, držiteľ 12 singlových grandslamových titulov, priťahuje pozornosť fanúšikov tenisu nielen výbornou hrou, ale aj talentom zabávať divákov v hľadisku tenisových dvorcov. Srdcia fanúšikov si tento najväčší šoumen na okruhu ATP získava rôznymi paródiami či imitáciami pohybov tenisových kolegov a kolegýň. Medzi najznámejšie patrí asi imitácia ruskej tenistky Marie Šarapovovej, keď si na jednom z turnajov nasadil na hlavu blonďavú parochňu a napodobňoval pohyby ruskej tenistky. V jeho repertoári však nechýbajú ani také hviezdy tenisu ako Roger Federer, Rafael Nadal či Serena Williamsová.Novak Djokovič sa narodil 22. mája 1987 v bývalej Juhoslávii v Belehrade (dnes Srbsko). S tenisovou raketou sa začal oháňať už ako štvorročný. Otec chcel síce mať zo syna futbalistu alebo lyžiara, ale malému Djokovičovi učaroval tenis. Keď mal šesť rokov, jeho obrovský talent si všimla legendárna srbská tenistka Jelena Genčičová, ktorá sa mu následne trénersky venovala v rokoch 1993–1999.V 12-tich rokoch začal navštevovať Akadémiu Nikolu Piliča v nemeckom Mníchove. Po dvoch rokoch v akadémii si ho pod patronát zobral tenisový tréner Talian Ricardo Piatti. Do profesionálneho tenisového kolotoča nastúpil vo veku 16 rokov. V roku 2004 sa ako 17-ročný junior dostal súčasne do singlového aj deblového semifinále na grandslamovom turnaji Australian Open.Od roku 2006 uzavrel talentovaný tenista zmluvu so slovenským tenisovým trénerom Mariánom Vajdom. Časom sa medzi nimi vytvoril doslova priateľský vzťah. V rokoch 2013 až 2016 sa ku kamarátskej dvojici Vajda - Djokovič pripojil ako tréner aj bývalý legendárny nemecký tenista Boris Becker.Vajda stál až do mája 2017, keď s ním definitívne Djokovič ukončil spoluprácu, takmer pri všetkých jeho úspechoch. Šesťkrát (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) vyhral Australian Open. Srbský tenista je zároveň trojnásobným (2011, 2014, 2015) víťazom Wimbledonu. V roku 2011 a 2015 zvíťazil na ďalšom grandslamovom turnaji US Open. Jedno víťazstvo mu neušlo ani na Roland Garros, keď v roku 2016 zodvihol nad hlavu turnajovú trofej Pohár mušketierov.Okrem týchto rekordných grandslamových víťazstiev päťkrát (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) vyhral prestížny Turnaj majstrov a na olympijských hrách v čínskom Pekingu v roku 2008 získal bronzovú medailu. Srbskej reprezentácii výrazne dopomohol v roku 2010 k víťazstvu v Davisom pohári. Trikrát (2012, 2015 a 2016) dostal športovú cenu Laureus, ktorá sa každoročne udeľuje najlepšiemu športovcovi na svete.Tenista prezývaný Nole, Djoker, alebo Djoki sa trikrát prebojoval na čelo rebríčka ATP, naposledy mu post jednotky patril do novembra 2016, keď ho na prvom mieste vystriedal britský tenista Andy Murray. Ten je od neho iba o sedem dní starší.Jedným z prelomových rokov v jeho športovej kariére je rok 2010. V júni toho roku sa spojil s odborníkom na výživu Igorom Četojevičom, ktorý mu po diagnostikovaní celiakie naordinoval bezlepkovú diétu, ktorá výrazne prispela k jeho výnimočnej tenisovej forme.Veľký zabávač tenisových kurtov žije v Monaku a s manželkou Jelenou Rističovou vychováva zatiaľ jedného syna Stefana, ku ktorému v auguste 2017 pribudne súrodenec.Britský denník The Telegraph vo vydaní z 9. mája informoval, že novým trénerom Novaka Djokoviča by sa mal stať legendárny americký tenista Američan Andre Agassi.