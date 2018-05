Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov smeruje k najvyššiemu rastu

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Londýn 18. mája (TASR) - Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov zaznamenal v piatok rast nad 2,2 % a smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu za takmer tri roky. Dôvodom je nervozita investorov v súvislosti s plánmi budúcej vlády, ktorá tlačí náklady krajiny na obsluhu dlhu nahor.Výnos 10-ročných dlhopisov dosiahol v piatok popoludní 2,21 % a smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu od júna 2015. Dôvodom sú plány ultrapravicovej strany Liga Severu a antisystémového Hnutia piatich hviezd, ktoré zahrňujú aj vydávanie krátkodobých vládnych dlhopisov, takzvaných Mini-BoTs. Potvrdil to v piatok hovorca Ligy Severu Claudio Borghi. Tieto dlhopisy by štát mohol používať namiesto peňazí na platenie účtov firmám.Borghi už skôr stihol znervózniť trhy v súvislosti s ďalším vývojom v zachraňovanej banke Monte dei Paschi di Siena. Vo štvrtok (17.5.) vyhlásil, že vedenie najstaršej banky sveta, ktorú pred krachom zachránila finančná injekcia štátu, by bolo potrebné vymeniť a plány na predaj banky zrušiť.povedal Borghi, pričom výmenu súčasného šéfa banky Marca Mirelliho považujeAko dôvod uviedol, žePo záchrane Monte dei Paschi di Siena talianska vláda prevzala minulý rok v inštitúcii takmer 70-% podiel. Európska komisia s pomocou banke súhlasila, ale pod podmienkou, že banka sa neskôr predá. Predstavitelia Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu však chcú, aby Monte dei Paschi zostala v rukách štátu.V reakcii na Borghiho vyhlásenie cena akcií banky vo štvrtok klesla takmer o 9 % a v piatok v tomto trende pokračovala. Do poludnia zaznamenala pokles o 4,3 % na 2,79 eura.Taliansky minister hospodárstva Pier Carlo Padoan varoval, že vyjadrenia a plány predstaviteľov Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd. Situáciu označil za