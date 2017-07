Výnosy veľkej päťky ligových súťaží prekonali hranicu 13 miliárd eur

Hráč Barcelony Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Luisom Suarezom, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júla (TASR) - Kombinované výnosy piatich najväčších európskych futbalových ligových súťaží (nemecká Bundesliga, španielska La Liga, francúzska Ligue 1, anglická Premier League, talianska Serie A) dosiahli v sezóne 2015/2016 sumu 13,4 miliardy eur. Za uplynulé desaťročie sa viac ako zdvojnásobili.Nové zmluvy na vysielacie práva uzatvorené v Nemecku, Taliansku a Španielsku spolu so začatím nového cyklu vysielacích práv v rámci Európskej futbalovej únie (UEFA) podporili celkový rast výnosov v pätici najvýnosnejších európskych líg o 1,4 miliardy eur. Celkové výnosy európskeho futbalového trhu dosiahli 24,6 miliardy eur, čo je trinásťpercentný nárast v porovnaní so sezónou 2014/15.uviedol v tlačovej správe Dan Jones z oddelenia pre šport spoločnosti Deloitte.Prvenstvo si suverénne držia kluby anglickej Premier League, ktorých kombinované výnosy dosiahli v ročníku 2015/16 4,9 miliardy eur (nárast zo 4,4 miliardy EUR v sezóne 2014/15). Vďaka novým zmluvám na vysielacie práva, ktoré vstúpili do platnosti v sezóne 2016/17, si Premier League udrží svoje dominantné postavenie pred ostatnými európskymi futbalovými ligami i v budúcich vydaniach. Vďaka kombinovaným výnosom vo výške 2,7 miliardy eur kluby nemeckej Bundesligy obhájili pozíciu druhej najvýnosnejšej futbalovej ligy v Európe, pričom k celkovému rastu výnosov vo výške 320 miliónov eur (13 %) významne prispel i nový cyklus práv na medzinárodné prenosy. Tretia priečka patrí La Lige, výnosy najvyššej španielskej súťaže sa vyšplhali na 2,4 miliardy eur, čo je devätnásťpercentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom.