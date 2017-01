Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Lisabon 1. januára (TASR) - Výnosy z talianskych a portugalských dlhopisov vlani vzrástli. Je to ich prvý medziročný nárast od vypuknutia dlhovej krízy v eurozóne v roku 2011.Zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu v oboch krajinách, ktoré patria medzi tzv. okrajové štáty, teda najslabších členov euroregiónu, vyvolali obavy o vývoj ich bankového sektora a ekonomiky. A prispela k tomu aj politická nestabilita.Podľa predbežných údajov spoločnosti Tradeweb, výnos z 10-ročných talianskych dlhopisov na sekundárnych trhoch za rok 2016 vzrástol o približne 21 bázických bodov na asi 1,81 %. A výnos z 10-ročných portugalských bondov sa zvýšil o 123 bázických bodov na zhruba 3,75 %.Tradeweb pripomína, že ide o prvý nárast nákladov na obsluhu dlhu oboch štátov od roku 2011. A nebyť programu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá mesačne investuje 80 miliárd eur do nákupu dlhopisov z eurozóny, mohol byť tento nárast ešte strmší.Na druhej strane, promptné vytvorenie novej vlády v Taliansku po rezignácii premiéra Mattea Renziho začiatkom decembra a snaha nového kabinetu o rýchle vyriešenie krízy v bankovom sektore, pomohli talianskym dlhopisom zastaviť oslabovanie a získať o niečo pevnejšiu pôdu pod nohami.Doterajšie údaje signalizujú, že výnos z 10-ročných talianskych dlhopisov na konci decembra klesol o zhruba 19 bázických bodov. Ak sa tieto údaje potvrdia, bude to najstrmší pokles výnosu od marca 2016.