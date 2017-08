Výnosy zo štátnych dlhopisov eurozóny vzrástli o 3 až 4 bázické body

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 14. augusta (TASR) - Výnosy zo štátnych dlhopisov eurozóny dnes vzrástli o 3 až 4 bázické body po citeľnom poklese minulý týždeň. Dôvodom ich oživenia bol lepší ako očakávaný rast japonskej ekonomiky v 2. kvartáli 2017.Japonská ekonomika totiž v 2. štvrťroku expandovala medziročne o 4 %. Výrazne tak prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s jej rastom tesne nad hranicou 2 % a dosiahla najrýchlejšie tempo za viac ako dva roky. Pomohlo jej oživenie domáceho dopytu, a to ako výdavkov spotrebiteľov, tak firiem.Tieto údaje ďalej ukázali, že dlho očakávaná "náprava" globálnej ekonomiky už prebieha, čo signalizuje, že centrálne banky by mohli začať s utlmovaním mimoriadnych stimulov, ktoré vytiahli na pomoc ekonomikám počas nedávnych kríz.A hoci najnovšie štatistiky ukázali, že priemyselná produkcia v eurozóne v júni medzimesačne klesla prvýkrát za štyri mesiace, v medziročnom porovnaní si udržala stále solídne 2,6-% tempo rastu.Výnos z 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov sa dnes zvýšil o 4 bázické body na 0,42 %. A keďže nemecké dlhopisy sú považované za referenčné pre celú eurozónu, ich vývoj signalizuje pohyb ostatných dlhopisov v regióne.Japonské 10-ročné dlhopisy dnes pritom stagnujú, zatiaľ čo výnosy z amerických bondov takisto stúpli o 4 bázické body.povedal stratég DZ Bank Daniel Lenz.Obchodníci teraz vyčkávajú na zápisy zo zasadania americkej centrálnej banky Fed, Európskej centrálnej banky (ECB) a na prejav člena nemeckej Bundesbank Andreasa Dombreta. Dúfajú, že z nich vyčítajú budúci vývoj.Práve špekulácie, že ECB bude nasledovať ďalšie veľké centrálne banky, čo sa týka zmierňovania stimulov, tlačili výnosy z európskych dlhopisov od začiatku roka smerom nahor.Ale minulý týždeň výnosy eurobondov prudko klesli, keďže investori sa snažili ochrániť svoje peniaze a "zaparkovať" ich do bezpečia v eurozóne v reakcii na stupňovanie napätia medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.Tieto obavy sa cez víkend zmiernili a investori sa tak mohli sústrediť na japonské údaje.