Vyostrenie katalánskeho konfliktu stiahlo kurz eura

Muž máva zástavou "estelada", ktorá symbolizuje nezávislosť Katalánska. Foto: TASR/AP/Emilio Morenatti Foto: TASR/AP/Emilio Morenatti

New York/Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Vyostrenie katalánskeho konfliktu zvýšilo v piatok (27.10.) tlak na spoločnú európsku menu, ktorej kurz padol pod hranicou 1,16 USD/EUR.Euro sa v piatok večer v New Yorku predávalo po 1,1599 USD. V piatok ráno sa jeho kurz pohyboval ešte o viac než pol centa vyššie. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok napoludnie referenčný kurz na 1,1605 (vo štvrtok: 1,1753) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8617 (0,8509) eura.Španielsky senát v piatok veľkou väčšinou schválil odvolanie katalánskej vlády a ďalšie opatrenia na prevzatie kontroly nad regiónom. To umožňuje španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi, aby tvrdo zasiahol proti katalánskym lídrom snažiacim sa o samostatnosť regiónu.Vyhrotenie krízy spôsobilo tiež to, že katalánsky parlament schválil rezolúciu o vyhlásení nezávislosti od Španielska a deklarovanie katalánskej republiky. Pod tlak sa okrem eura dostali aj španielske štátne dlhopisy.Vývoj kurzu eura v piatok nadviazal na štvrtkové (26.10.) oslabovanie. Jeho dôvodom bolo rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) predĺžiť platnosť programu nákupu cenných papierov. Rada guvernérov rozhodla o predĺžení platnosti programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE) prinajmenšom do septembra 2018. Pôvodne sa mal skončiť v decembri 2017. Od januára objem mesačných nákupov klesne zo 60 miliárd eur na 30 miliárd eur.ECB síce od januára zníži objem mesačných nákupov, ale trh si predovšetkým všímal časové predĺženie programu, uviedol devízový expert Commerzbank Lutz Karpowitz.