Výpadky mestskej dopravy v Nitre by mali skončiť po prázdninách

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 30. júla (TASR) – Problémy s nedostatkom vodičov mestskej hromadnej dopravy v Nitre naďalej pretrvávajú. Prejavujú sa výpadkom spojov, predovšetkým na linkách 24 a 32. Podľa slov Juraja Kuseho, generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nitra, ktorá zabezpečuje v Nitre mestskú hromadnú dopravu, by mali problémy skončiť po prázdninách. Podľa neho je letné obdobie najhoršia časť roka, všetci si čerpajú dovolenky, po ich ukončení by mali výpadky ustať.S nedostatkom vodičov zápasí podľa riaditeľa nitrianskej spoločnosti takmer celé Slovensko.povedal Kusy. Najčastejším dôvodom odchodov vodičov sú podľa jeho vyjadrenia platy.Arriva robí krátkodobé i dlhodobé opatrenia, aby problém s nedostatkom vodičov vyriešila. Pravidelne organizuje náborové kampane, so žiadosťou o pomoc sa obrátila na kolegov z ostatných regiónov, v ktorých spoločnosť pôsobí.potvrdil Kusy. Novým zamestnancom firma ponúka pomoc s financovaním získania vodičského preukazu na autobus či prácu na skrátený pracovný úväzok, čo je výhodné aj pre ženy. Arriva zároveň podporuje legislatívne zmeny, ktoré by umožnili získať vodičské oprávnenie na autobus už v 21 rokoch a nie až v 24, ako je to v súčasnosti.povedal Kusy.