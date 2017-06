Výpadok počítačov by British Airways mal stáť okolo 80 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 15. júna (TASR) - Rozsiahly výpadok počítačového systému britskej leteckej spoločnosti British Airways (BA), ku ktorému došlo koncom mája, by mal spoločnosť stáť okolo 80 miliónov libier (90,95 milióna eur). Oznámil to dnes na schôdzke akcionárov v Madride Willie Walsh, šéf spoločnosti International Airlines Group (IAG), pod ktorú British Airways patria.povedal Walsh akcionárom. Opätovne sa ospravedlnil cestujúcim za problémy, ktoré výpadok systému spôsobil a dodal, že BA pracujú na tom, aby dotknutí cestujúci boli odškodnení čo najskôr.V prípade, že sa 80-miliónové náklady potvrdia, bude to pre British Airways relatívne priaznivá informácia. Prvé odhady ekonómov z konca mája naznačovali škody pre firmu na úrovni okolo 100 miliónov eur a niektoré médiá špekulovali o nákladoch za 170 miliónov eur.Rozsiahly výpadok počítačového systému v dňoch 27. až 29. mája, ktorý omylom spôsobil technik, zasiahol približne 75.000 pasažierov, keď spoločnosť musela zrušiť viac než 720 letov z londýnskych letísk Heathrow a Gatwick.