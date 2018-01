Vypátrali 16-ročnú Nemku, ktorá odišla za priateľom do Alžírska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 15. januára (TASR) - Alžírska polícia vypátrala 16-ročnú Nemku, ktorá bola nezvestná od decembra. Dievča odcestovalo samo za svojím 19-ročným priateľom do Alžírska a spolu s mladým mužom ho vzali do policajnej väzby, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na pondelkové správy alžírskych médií. Oboch objavili v mužovom byte juhozápadne od metropoly Alžír.Šestnásťročné dievča pochádza z Hamburgu a stratilo sa začiatkom decembra minulého roka, ako vyplýva z predošlých správ nemeckých médií. Polícia vyhlásila po neplnoletej pátranie pred týždňom. Podľa oznámenia bolo dievča nedávno v kontakte s matkou prostredníctvom internetu.V správach z Alžírska sa uvádza, že 19-ročného muža vyhostili vlani v októbri z Nemecka po tom, ako zamietli jeho žiadosť o azyl. So 16-ročnou Hamburčankou sa údajne spoznal ešte v roku 2015 a dievča konvertovalo na islam.