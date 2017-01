Výpisy z 2.piliera vám zašlú dôchodcovské správcovské spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Výpisy o nasporených prostriedkoch zasielajú pre sporiteľov v 2. pilieri dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) a nie Sociálna poisťovňa. Je povinnosťou DSS zaslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.Okrem toho, ak sporiteľ o to požiada, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu. Výpisy DSS posiela na poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa, zmeny pobytu je preto potrebné DSS oznámiť.povedal pre TASR hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.