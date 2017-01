Vypočúvali mladíka aj maloletú osobu pre teroristické plány vo Viedni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. januára (TASR) - Dieťa vo veku do 14 rokov vypočúvala rakúska polícia pre jeho styky so 17-ročným mladíkom, podozrivým z plánovania teroristického útoku vo Viedni. Na tlačovej konferencii vo Viedni to dnes povedal vysoký predstaviteľ rakúskeho ministerstva vnútra.povedal Konrad Kogler, ktorý na ministerstve šéfuje odboru verejnej bezpečnosti. Presný vek a pohlavie možného spolupáchateľa však neprezradil.Sedemnásťročného mladíka zadržali v piatok. Syn albánskych imigrantov je podozrivý, že pripravoval v blízkej budúcnosti útok vo viedenskom metre alebo na inom verejnom mieste v rakúskej metropole.Polícia analyzovala údaje z jeho mobilného telefónu a internetovú komunikáciu a upozornila kolegov v Nemecku, ktorí počas víkendu zadržali v meste Neuss neďaleko Düsseldorfu 21-ročného muža. Ten je podozrivý, že pomáhal mladíkovi zadržanému v Rakúsku pri príprave útoku.Kogler dnes povedal, že 17-ročný tínedžer cestoval najmenej raz do Nemecka.