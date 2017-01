Výrazný nárast nových vrtov v USA znížil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. januára (TASR) - Ceny ropy dnes klesli. Je to reakcia na výrazný nárast nových vrtov v USA po zdražení ropy, vďaka ktorému sa ťažba z nekonvenčných zdrojov stáva znova rentabilná. Aktivita amerických firiem zatienila aj správu, že významní producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj nečlenovia kartelu plnia vzájomnú dohodu o redukcii svojej ťažby od januára 2017.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa dnes o 17.48 SEČ predával po 52,79 USD (49,27 eura). To je o 43 centov alebo 0,81 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes klesla o 20 centov na 55,28 USD za barel.