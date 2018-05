Výroba áut v Británii v apríli vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Londýn 31. mája (TASR) - Výroba automobilov v Spojenom kráľovstve sa v apríli zvýšila o 5,2 %. Podporili ju domáci aj zahraničný dopyt. Ale za celé štyri mesiace od začiatku januára do konca apríla produkcia áut klesla. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov automobilov (SMMT).Podľa SMMT z výrobných liniek v Spojenom kráľovstve zišlo v apríli tohto roka 127.952 automobilov, zatiaľ čo vlani v rovnakom mesiaci to bolo 121.623 áut.Štatistiky SMMT ďalej ukázali, že dopyt po vozidlách na domácom britskom trhu vzrástol v apríli medziročne o 7,3 % na 24.290. A počet vyvezených automobilov sa v sledovanom mesiaci zvýšil na 103.663 z 98.977 v apríli 2017.Ale za prvé štyri mesiace roka klesla výroba áut na 568.378 z vlaňajších 591.464, uviedlo združenie SMMT. Z toho 113.650 vozidiel bolo pre domáci trh, čo predstavuje pokles o 10 %, a export sa znížil o 2,2 % na 454.728 áut.