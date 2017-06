Výroba českých lietadiel L-410 sa má presunúť do Ruska

Lietadla L-410, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 13. júna (TASR) - Tradičné české lietadlá L-410 chcú vyrábať Rusi v Jekaterinburgu. Českí odborári sa však búria.Tradičné české turbovrtuľové lietadlá L-410 by sa mali už budúci rok vyrábať v Rusku. Továrenská hala v priemyselnej zóne v blízkosti Jekaterinburgu sa práve dokončuje. A zástupcovia nového závodu tvrdia, že bude pribúdať ruských dielov. Z tohto dôvodu vlani prebehla v kunovickej firme Aircraft Industries štrajková pohotovosť.České ministerstvo priemyslu aj domáci odborári však dúfajú, že do Ruska, kde sídli súčasný vlastník firmy, sa kompletná produkcia presúvať nebude. V Kunoviciach by sa podľa nich mali vyrobiť celky, ktoré sa ako stavebnica v novom závode UZGA len zmontujú.Ruská agentúra Interfax však citovala hlavného konštruktéra továrne UZGA Alexandra Platonova, ktorý tvrdí, že počas niekoľkých rokov bude výroba v Rusku lokalizovaná takmer kompletne. Bude teda využívať diely hlavne od miestnych dodávateľov.tvrdí Platonov. To, čo hovorí, je úplne v rozpore s dohodou, ktorú v septembri minulého roka uzavreli zástupcovia českej a ruskej vlády. Podľa nej by výroba mala zostať v Česku.Vtedajší český minister priemyslu Jan Mládek na rokovaniach zdôraznil, že česká vláda postupne podporila vývoj lietadla novej generácie sumou takmer 500 miliónov Kč (19,08 milióna eur), čo malo zabezpečiť pokračovanie produkcie v Kunoviciach. Práve túto podporu by firma musela vrátiť, ak nedodrží zmluvné podmienky.Odborári Aircraft Industries považujú kompletnú výrobu v Rusku za nereálny plán.hovorí šéf odborárov v Aircraft Industries Josef Mikula. Teraz je L-410 vybavená motorom z bývalej pražskej Waltrovky, dnes GE Aviation.Mikula podobným spôsobom uvažuje aj o umiestnení výroby ďalších dielov. To by si vyžiadalo veľké investície a mnohokrát aj nové certifikácie, ak by nový v Rusku vyrábaný diel nebol úplne totožný s pôvodným českým.podotýka Mikula.Josef Středula, šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov, je skeptickejší:Pre Aircraft Industries je ruský trh dlhodobo najdôležitejší. Lietadlo je tam pomerne dobre zavedené. Každé obmedzenie podielu českých dielov pre tamojší trh by malo na výsledky kunovickej firmy, ktorá zamestnáva približne 900 ľudí, nepriaznivý dosah.Starnúci model L-410, ktorý prvýkrát vzlietol už na konci 60. rokov, inak firma dokáže predávať len na menej náročných trhoch. Zmenu si sľubuje od nového modelu L-410NG, ktorý zodpovedá súčasným nárokom. Práve ten by sa mohol presadiť aj v západnej Európe.V poslednom čase má na Aircraft Industries veľmi negatívny vplyv situácia v Rusku. Predovšetkým prepad rubľa, ktorý výrazne predražil české tovary, a európske aj odvetné ruské sankcie, ktoré skomplikovali vývoz na tento trh.Predaje lietadiel preto výrazne klesli a firma sa dostala do ťažkostí. Vlani dvakrát čelila insolvencii, svoje záväzky však vždy včas uhradila. Tento rok plánuje vyrobiť 12 lietadiel, 11 z nich má už svojich zákazníkov. Budúci rok by malo ísť už o 15 strojov.