Výroba v bratislavskom Figare rastie v objeme aj produktoch

Bratislava 22. augusta (TASR) – Na výrobu čokoládovej hmoty a čokoládového likéru, produkciu čokoládových špecialít, ako sú pralinky, tyčinky a tabuľkové čokolády, a priame spracovanie kakaových bôbov sa bude aj naďalej orientovať bratislavský výrobný závod Figaro. Jeho produkcia posledných päť rokov kontinuálne rastie v objemoch aj produktoch. Na dnešnom stretnutí s novinármi to uviedli jej zástupcovia na čele s riaditeľom fabriky Martinom Hricom.uviedol riaditeľ, podľa ktorého údajov bratislavský závod ročne vyrobí viac ako 40.000 ton čokolády. Až 60 % z tohto objemu tvorí tekutá čokoláda, ktorú v cisternách dodávajú do ďalších závodov nadnárodnej spoločnosti v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku. Do Bulharska posielajú kakaový likér, teda 100-% čokoládu.Podľa prezentovaných štatistík rastú objemy produkcie fabriky od roku 2012, pričom v roku 2016 dosiahli historický rekord. V tomto roku by ho závod chcel prekonať zvýšením výroby o 6,9 %, najmä produkciou nových výrobkov významných svetových značiek.Bratislavský závod je špecifický aj priamym spracovaním kakaových bôbov.poznamenal riaditeľ fabriky.Budúcnosťou fabriky sú podľa neho čokoládové špeciality - miniatúry v rôznych baleniach.dodal Hric.Čokoládová fabrika v Bratislave vznikla už v roku 1896 ako pobočka nemeckej značky Stollwerck. Po roku 1948 bola zoštátnená, od roku 1958 zlúčená s fabrikami Figaro v Trnave a Piešťanoch a premenovaná na Figaro. Po privatizácii v 90. rokoch vznikla akciová spoločnosť, v ktorej získala 67 % firma Jacobs Suchard. Tá sa v roku 1993 spojila s Kraft General Foods Europe. Z nej v roku 2012 vznikla spoločnosť Mondelez International, ktorej súčasťou je Mondelez Slovakia. Patrí do nej aj Figaro, ktoré 90 % produkcie, najmä čokoládovú hmotu a likér, exportuje na zahraničné trhy. Okrem iného vyrába aj čokolády a čokoládové produkty značiek Milka, Cadbury, Suchard či Figaro.