Výrobca Airbus trvá na voľnom pohybe osôb a tovaru

Paríž/Londýn 11. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus nevylučuje, že produkciu nových modelov presunie z územia Británie, ak rokovania o odchode Londýna z Európskej únie nezabezpečia udržanie súčasného systému voľného pohybu osôb a tovaru.Začiatok rokovaní Británie a Bruselu o odchode ostrovnej krajiny z EÚ bol stanovený na 19. júna. S ich začiatkom v danom termíne sa počíta napriek tomu, že v predčasných parlamentných voľbách 8. júna stratila Konzervatívna strana pod vedením Theresy Mayovej v parlamente väčšinu.Šéf divízie dopravných lietadiel Airbusu Fabrice Brégier uviedol, že dohoda medzi Bruselom a Londýnom musí byť taká, aby zamestnanci firmy z celého sveta mali na trh Británie bezproblémový prístup a dodávky komponentov nepodliehali clám. Inak Británia riskuje, že budúca výroba lietadiel Airbus na jej území skončí. Spoločnosť má v Británii dva závody, v ktorých pracuje vyše 10.000 ľudí.citoval Brégiera nedeľník The Sunday Times. Brégier nepochybuje, že záujem zo strany iných krajín by bol veľký. Ako dodal, v Británii chcú zostať, ale pod podmienkou, že spoločnosť bude môcť pokračovať v doterajšom modeli. Ten je založený na neobmedzenom pohybe ľudí a tovaru.Očakáva sa, že Mayová bude po parlamentných voľbách prinútená prehodnotiť svoje priority v oblasti brexitu. Pôvodne plánovala tvrdý brexit, ktorý počítal s odchodom Británie z jednotného trhu EÚ a trvala na tom, žeVýkonný riaditeľ Airbusu Tom Enders však podľa agentúry Reuters tento týždeň upozornil, že tvrdý brexit, ktorý by znamenal zavedenie dovozných a vývozných ciel medzi Britániou a Európskou úniou, môže negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť aktivít firmy na britskom trhu.