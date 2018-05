Výrobca displejov Japan Display zaznamenal rekordnú ročnú stratu

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 15. mája (TASR) - Japonský výrobca displejov pre inteligentné telefóny Japan Display zaznamenal za minulý obchodný rok stratu v prepočte takmer 1,9 miliardy eur, najvyššiu vo svojej histórii. Dôvodom je rastúca konkurencia ázijských firiem.Spoločnosť uviedla, že za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil v marci, zaznamenala čistú stratu 247,2 miliardy jenov (1,89 miliardy eur). To je takmer 8-krát vyššia strata než v obchodnom roku 2016/2017, keď predstavovala 31,7 miliardy jenov, a zároveň vyššia, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom čistej straty na 222 miliárd jenov.Pre firmu to zároveň predstavuje štvrtý stratový rok po sebe. Dôvodom je stále tvrdšia konkurencia zo strany iných ázijských firiem, ktorú ešte zhoršuje vplyv klesajúceho dopytu od výrobcov smartfónov.Firma neposkytla štandardnú prognózu na súčasný obchodný rok, uviedla však, že sa v ňom plánuje vrátiť k zisku. Trhy však také optimistické nie sú a stratu očakávajú aj za obchodný rok 2018/2019, aj keď výrazne nižšiu než za minulý obchodný rok. Podľa analytikov by mohla dosiahnuť 15 miliárd jenov.