Výrobcovia žiadajú európske pravidlá pre porovnávanie tovarov na trhu

Bratislava 17. októbra (TASR) – Výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) poukazujú na chýbajúcu jednotnú metodiku a absenciu rešpektovania práva výrobcu na vyjadrenie sa k zisteniam kontroly realizovanej na jeho výrobkoch pred zverejnením výsledkov. Uviedol to Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV, v reakcii na testy značkových výrobkov, ktoré boli zverejnené v poslednom období Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ohľadom tzv. dvojakej kvality, najmä potravín.SZZV má podľa Tuchschera zásadné výhrady voči tomu, ako sa výsledky testov prezentujú. Viaceré z výrobkov, ktoré boli označené za produkty s rôznou kvalitou, mali podľa neho identifikované len rozdiely v značení a/alebo boli posúdené len na základe senzorického zhodnotenia, ktoré je veľmi subjektívne.zdôraznil výkonný riaditeľ SZZV.Výrobcovia značkových výrobkov si podľa Tuchscherových slov vážia svojich spotrebiteľov a robia všetko pre to, aby im na každom trhu priniesli čo najlepší spotrebiteľský zážitok, ktorý by zodpovedal ich očakávaniam ohľadom zloženia výrobkov a chuťových preferencií.Slovenské združenie pre značkové výrobky je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996 a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií, medzi ktoré patrí aj Európska značková asociácia (AIM).