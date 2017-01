Výrobné spoločnosti v Trenčianskom kraji bojujú o zamestnancov bonusmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 18. januára (TASR) - Výrobné spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bojujú o zamestnancov najmä finančnými bonusmi. Vyplýva to z prieskumu personálno–poradenskej spoločnosti Balanced HR v 17 výrobných spoločnostiach v TSK. Zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým rozmanitými finančnými príspevkami, z nefinančných benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy.Podľa Martina Straku zo spoločnosti Balanced HR sú najčastejšími finančnými benefitmi, ktoré ponúka väčšina spoločností, príplatky za prácu vo sviatok, počas víkendu a nočnú prácu či príspevok na dochádzanie. Len ojedinele poskytujú zamestnancom príplatky za poobednú zmenu či sťažené podmienky. Takmer všetky firmy doprajú svojim zamestnancom aj 13. plat, 14. plat len ojedinele. Vzdelávacie aktivity sa realizujú zhruba v polovici závodov, pričom najčastejšie ide o jazykové kurzy. V menšej miere o odborné kurzy, prípadne podľa aktuálnej potreby.Prieskum tiež prináša prehľad platov 26 pozícií od operátorských až po manažérske, ktoré pokrývajú kompletnú hierarchiu výrobných firiem.zhodnotil aktuálnu situáciu Straka.Významnejšie zmeny by však podľa neho mohli nastať v nadchádzajúcich mesiacoch.doplnil.Z deviatich skúmaných robotníckych pozícií sú najnižšie platenou skupinou montážnici s priemernou hodinovou mzdou 2,92 eura a najvýraznejšie cenení sú nástrojári, ktorí si za hodinu zarobia okolo 7,38 eura. Hodinové ohodnotenie ostatných pozícií sa pohybuje okolo troch do štyroch eur.