Výrobný sektor eurozóny ukončil rok 2017 s rekordným rastom

Brusel 2. januára (TASR) - Výrobný sektor eurozóny ukončil rok 2017 s vynikajúcimi výsledkami. Výrazné tempo rastu produkcie, nových objednávok a zamestnanosti vytlačilo konečný index nákupných manažérov na najvyššiu úroveň od začiatku prieskumov v polovici roku 1997. To signalizuje, že región, ktorý zaviedol euro, vstupuje do nového roka vo veľmi dobrej kondícii. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti IHS Markit.Konkrétne, podľa finálnych výsledkov Markit sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny v decembri zvýšil na 60,6 bodu zo 60,1 bodu v novembri tak, ako naznačil rýchly odhad. Decembrová hodnota PMI je najvyššia v doterajšej histórii prieskumov. Pohybuje sa vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity daného odvetvia od jej poklesu.Údaje z jednotkových krajín naznačili ďalší rast v širokom meradle, pričom obchodné podmienky sa zlepšili vo všetkých sledovaných štátoch. Hodnoty indexu PMI dosiahli v Rakúsku, Nemecku a Írsku historické maximá a v Holandsku sa udržali blízko najvyššej úrovne v histórii. Tempo rastu aktivity výrobného sektora vo Francúzsku bol najrýchlejší za viac ako 17 rokov a v Grécku za deväť rokov. Rast zostal aj naďalej robustný v Taliansku a Španielsku, aj keď sa spomalil.Presnejšie, najvyšší PMI výrobného sektora vykázalo v decembri Rakúsko, a to rekordných 64,3 bodu, nasledujú Nemecko (63,3 bodu), Holandsko (62,2 bodu), Írsko (59,1 bodu, Francúzsko (58,8 bodu, čo je menej ako 59,3 bodu pri rýchlom odhade), Taliansko (57,4 bodu), Španielsko (55,8 bodu). Grécky PMI na úrovni 53,1 bodu je najvyšší za 114 mesiacov.Za rekordným PMI celej eurozóny je zvýšenie produkcie a nových objednávok, v oboch prípadoch najstrmšie od apríla 2000. Podmienky na domácom trhu zostávajú naďalej vynikajúce, zatiaľ čo rast exportných objednávok sa síce spomalil, ale len mierne oproti novembrovému maximu. Rekord v oblasti exportných objednávok zaznamenali v Rakúsku a Nemecku.Výhľad výrobného sektora eurozóny zostal na konci roku 2017 pozitívny. Obchodný optimizmus manažérov je najvyšší od júla 2012. A ich dôvera sa zlepšila takmer vo všetkých krajinách (s výnimkou Talianska a Holandska).Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit v tejto súvislosti skonštatoval, že výrobný sektor v eurozóne uzavrel rok 2017 s najlepšími výsledkami v histórii a vytvoril podmienky pre silný štart do roku 2018. Mnohí prognostici už preto revidovali svoje predpovede pre ekonomiku eurozóny v tomto roku smerom nahor.