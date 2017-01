Výrobný sektor eurozóny vstupuje do nového roka v dobrej kondícii

Ilustračné foto. Foto: TASR/Katarína Plavcová Foto: TASR/Katarína Plavcová

Rast českého výrobného sektora sa v decembri výrazne zrýchlil

Poľský výrobný sektor v decembri ožil a jeho rast sa zrýchlil

TASR

Brusel 2. januára (TASR) - Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v decembri podľa očakávania zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za vyše päť rokov. To signalizuje, že región, ktorý zaviedol euro vstupuje do nového roka v dobrej kondícii. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti Markit.Konkrétne, podľa finálnych výsledkov Markit sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny v decembri zvýšil na 54,9 bodu z 53,7 bodu v novembri tak, ako naznačil rýchly odhad. Decembrová hodnota PMI je najvyššia od apríla 2011 a drží sa vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity daného odvetvia od jej poklesu.Aj čiastkový index produkcie v priemysle v decembri vyskočil na 56,1 bodu z 54,1 bodu v novembri a dosiahol 32-mesačné maximum.Priemerná hodnota PMI výrobného sektora eurozóny za celý 4. kvartál vzrástla na 54 bodov z 52,1 bodu v 3. štvrťroku.Podľa hlavného ekonóma Markit Chrisa Williamsona tieto výsledky ukazujú, že výrobný sektor eurozóny stojí v úvode nového roka 2017 pevne na nohách a vstupuje do neho v dobrej kondícii. Zvýšenie decembrového čiastkového indexu nových objednávok na 55,9 bodu z 54,4 bodu naznačuje, že výrobný sektor by mal aj v januári pokračovať v raste, aj keď firmy zvyšujú ceny.Z údajov Markit vyplýva, že všetky veľké štáty eurozóny zaznamenali v decembri rast aktivity vo výrobnom sektore. Nemecký PMI stúpol na 55,6 bodu z 54,3 bodu a je najvyšší za 35 mesiacov. Francúzsky PMI dosiahol 53,5 bodu, čo je jeho 67-mesačné maximum, taliansky PMI na úrovni 53,2 bodu predstavuje šesťmesačné maximum a 55,3 bodu v prípade španielskeho PMI je najviac za 11 mesiacov.Markit ale pripomína, že hoci sú decembrové údaje z výrobného sektora veľmi povzbudzujúce, toto odvetvie je stále zraniteľné a nepriaznivý vývoj politiky ho môže ohroziť. Zvlášť tohoročné voľby vo Francúzsku, Nemecku a v Holandsku budú kľúčové. Ich výsledky môžu vyvolať neistotu na trhoch a ovplyvniť tak vývoj celého regiónu.Markit napriek dobrým decembrovým údajom predpovedá, že rast ekonomiky eurozóny sa v roku 2017 spomalí na 1,4 % z očakávaných 1,7 % v uplynulom roku 2016.Tempo rastu aktivity v českom výrobnom sektore bolo na konci vlaňajška najvyššie za trištvrte roka. Zrýchlil sa totiž rast produkcie, nových objednávok aj zamestnanosti, aj keď tempo rastu vstupných cien bolo najprudšie za 1,5 roka.Index nákupných manažérov (PMI) pre český výrobný sektor v decembri 2016 stúpol na 53,8 bodu z 52,2 bodu v novembri, uviedla spoločnosť IHS Markit. To bolo najviac od vlaňajšieho marca. Index zostáva nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na 53 bodov.Nárast indexu podporilo jeho všetkých 5 komponentov a index sa dostal nad vlaňajší priemer 53 bodov rovnako ako nad dlhodobý priemer 52,9 bodu.Experti IHS Markit predpokladajú, že v poslednom kvartáli vlaňajška sa zrýchlilo tempo rastu českej ekonomiky po spomalení v predchádzajúcich troch mesiacoch.Poľský výrobný sektor v decembri ožil a jeho rast sa zrýchlil, dosiahol najväčšie tempo za viac ako rok. Ukázal to prieskum spoločnosti Markit Economics.Podľa najnovších údajov Markit sa index nákupných manažérov (PMI) z poľského výrobného sektora v decembri zvýšil na 54,3 bodu z novembrového 25-mesačného minima 50,2 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne len na 51,4 bodu.Decembrová hodnota indexu je najvyššia od júla 2015. Pod tento výsledok sa podpísal rast produkcie, nových objednávok aj zamestnanosti. Dobrou správou tiež je, že aj export v decembri konečne ožil.Markit ale zároveň upozorňuje, že oslabenie poľskej meny zlotý, ako aj zdraženie ropy a kovov viedli k zvýšeniu inflačných tlakov v Poľsku.