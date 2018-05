Výrobu česko-slovenskej zbrojovky presunú z Novák do Prievidze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Nováky 14. mája (TASR)- Výrobu česko-slovenskej zbrojovky presťahujú z areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku (VOP) Nováky do Prievidze. Udiať sa tak má ešte tento rok. Pre TASR to potvrdil Ivan Rudolf, ktorý zodpovedá za komunikáciu MSM Group, menšinového akcionára CZ-Slovensko."Presťahovanie výroby je vzájomná dohoda spoločníkov, a to najmä z dôvodu rozširovania výrobných kapacít prevádzky Nováky, kde na konci roka 2018 plánujeme otvoriť novú modernú linku na technické predĺženie života munície a muničných elementov. Zároveň aj CZ-Slovensko plánuje v nových priestoroch rozširovanie a modernizáciu stavajúcej výroby," zdôvodnil Rudolf.Spoločnosť podľa neho presúva svoju výrobu do zrekonštruovaných priestorov v priemyselnom parku v Prievidzi, ktorý je od Novák vzdialený asi 11 kilometrov. "Plánovaný termín je 31. júl tohto roka," upresnil.Presťahovanie výroby podľa zámeru oboch akcionárov nemá negatívne ovplyvniť zamestnanosť v česko-slovenskej zbrojovke, kde v súčasnosti pracuje 85 ľudí. "Práve infraštruktúra v Prievidzi zabezpečí komfort pre zamestnancov a v budúcnosti aj uľahčenie personálneho náboru nových pracovníkov," ozrejmil Rudolf.Česko-slovenská zbrojovka vyrába zásobníky, ktoré tvoria 30 % produkcie, okrem toho sa venuje výrobkom strojárenského priemyslu hlavne pre potreby svojej matky, Českej zbrojovky v Uherskom Brode.Firma CZ-Slovensko, s.r.o. podľa dostupných údajov dosiahla vlani zisk 13.589 eur a tržby jej narástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 22% na 3,078 milióna eur. Spoločníkmi vo firme sú Union CS, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave a MSM Group, s.r.o. so sídlom v Trenčíne.Závod v Novákoch oficiálne otvorili v priestoroch jeho menšinového akcionára, ktorý má dlhodobo v prenájme VOP Nováky, v polovici júla 2014. Pracovalo tam vtedy 65 ľudí, pričom ambíciou podniku bolo do konca toho istého roka rozšíriť ich počet na 200.