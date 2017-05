Vysávače s vysokým výkonom sa postupne dopredávajú

Európska únia zakázala predaj niektorých vysávačov. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 24. mája (TASR) - Od 1. septembra 2017 sa na základe nariadenia Európskej komisie opäť zníži hranica maximálneho povoleného príkonu vysávačov. V praxi to znamená, že výrobcovia už nebudú môcť uvádzať na trh EÚ modely s menovitým príkonom vyšším ako 900 W. Keďže väčšina ľudí si výsledky vysávania spája práve s vysokými číselnými údajmi vo wattoch,vysávače sú aktuálne veľmi žiadané a postupne sa dopredávajú.Do obchodov sa po 1. septembri 2017, ako povedala dnes v Bratislave na stretnutí s médiami Jana Krajčovičová, manažérka zo spoločnosti Miele Slovensko, budú dopĺňať len vysávače s menovitým príkonom do 900 W a spotrebou elektrickej energie maximálne 43 kWh/rok. Zároveň sa zvýšia požiadavky na účinnosť čistenia a pribudnú nové, zamerané na životnosť motora, trvanlivosť hadice, limit na emisie prachu a mieru hluku.vysvetlil Andrej Hrdlička, generálny riaditeľ Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia. Podľa neho cieľom tejto regulácie však nie je len ochrana životného prostredia, ale aj spotrebiteľa. Vďaka nej už na trhu nebudú nekvalitné a energeticky neúsporné modely, ktoré v minulosti oslovili zákazníka nízkou cenou. Výrobcovia sú zároveň motivovaní k tomu, aby na trh uvádzali energeticky nenáročné, efektívne, a pritom stále výkonné riešenia.Podľa Krajčovičovej zákazníci vo všeobecnosti dávajú prednosť vysávačom s vysokým príkonom. Faktom je, že moderné prístroje si aj pri nižších hodnotách príkonu ľahko poradia so všetkými bežnými druhmi podlahových krytín, či už ide o parkety, laminátové podlahy alebo koberce.Všetky vyrobené vysávače od 1. septembra 2017 musia spĺňať okrem iných kritérium ročnej spotreby energie pod 43 kWh/rok, menovitý príkon musí byť nižší ako 900 W, schopnosť odstraňovania prachu na koberci najmenej 75 % a na tvrdej podlahe najmenej 98 %, reemisia prachu nemôže byť vyššia ako 1 % a prevádzková životnosť motora musí byť najmenej 500 hodín.