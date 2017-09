Vysávajte, kdekoľvek ste, s novým Electrolux PUREi9

3D VisionTM a mobilná aplikácia šetria čas

Vylepšené vlastnosti, kvalitné vysávanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ešte v roku 2001 predstavil Electrolux prvý robotický vysávač na svete, vtedy pod názvom Trilobite. Po rokoch precízneho vývoja sa značka opäť vracia do segmentu robotických vysávačov a prichádza so svojím najnovším prémiovým produktom v tejto oblasti, robotickým vysávačom najnovšej tretej generácie.Prostredníctvom technológie 3D Vision™ nový Electrolux PUREi9 presne skenuje a mapuje miestnosť, aby sa vyhol prekážkam a vytvoril si optimálnu cestu. Senzor deteguje a analyzuje všetky 3 úrovne priestoru – okolo, nad aj pod spotrebičom a stanovuje efektívny pohyb po miestnosti.PUREje navrhnutý tak, aby ešte viac zefektívnil celý proces upratovania aj keď sa práve nikto nenachádza doma. Ovláda sa cez mobilnú aplikáciu, kde sa jednoducho nastaví cyklus a zobrazí proces vysávania, čo umožňuje vysávať odkiaľkoľvek. „Ľudia dlhodobo vnímajú upratovanie ako nútenú činnosť, kvôli ktorej sa musia zriecť iných aktivít. Inovatívne vlastnosti nového PUREumožňujú zákazníkom tráviť čas inak a sústrediť sa na veci, na ktorých im skutočne záleží“, vysvetľuje Peter Sokol, marketingový riaditeľ Electrolux pre región Strednej Európy, krajín bývalého sovietskeho zväzu a Turecka.Electrolux PUREdisponuje množstvom nových a vylepšených funkcií a poradí si aj s kútmi a rohmi. Vďaka jedinečnému trojuholníkovému dizajnu Trinity shape™ a vonkajšej kefe PowerBrush™ sa vysávač dostane do rohov a na malé plochy a dôkladne vyčistí oblasť pozdĺž stien, či okolo prekážok.Vďaka systému inteligentného nabíjania sa PUREpostará o celý proces čistenia „bez dozoru“. Pred vybitím sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a po nabití sa vráti späť na miesto, kde skončil. Technológia ClimbForceDrive™ a pokročilý detekčný systém bránia pred pádom dolu schodmi či zaseknutiu na koberci alebo pod nábytkom.Electrolux PUREbude v predaji exkluzívne v sieti Nay od 25. septembra 2017. Spotrebič je možné si rezervovať už od 14. septembra s tým, že prví zákazníci získavajú atraktívny darček. Predajná cena je stanovená na 899 €.Viac informácií na www.electrolux.sk style="text-decoration: underline">Vysávajte, kdekoľvek ste, s novým Electrolux PUREi9 © SITA Všetky práva vyhradené.