Vyše 20 % firiem v Írsku má pripravené krízové plány pre brexit

Dublin 30. apríla (TASR) - Írske firmy znepokojuje priebeh rokovaní o brexite a pripravujú si plány na všetky možné výsledky. Ukázala to najnovšia štúdia spoločnosti Ibec.Ibec, ktorá zastupuje zamestnávateľov v Írsku, zistila, že medzi najdôležitejšie otázky patria colné bariéry a certifikáty, budúce odchýlky v reguláciách a volatilita výmenných kurzov.Prieskum ďalej ukázal, že viac ako jedna z piatich firiem (teda vyše 20 %) má už pripravené tzv. krízové plány v súvislosti s brexitom, zatiaľ čo polovica chce vypracovať tieto plány v nadchádzajúcich mesiacoch. A to aj napriek politickej dohode medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) o prechodnom období do konca roka 2020.Generálny riaditeľ Ibec Danny McCoy po zverejnení štúdie vyhlásil, že podniky aktívne podporujú dohodu o veľmi blízkych vzťahoch EÚ a Británie po brexite, ale stále. Typ dohody o voľnom obchode medzi európskym blokom a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa v súčasnosti zdá ako najpravdepodobnejšia, povedie k zhoršeniu obchodnej výmeny. Už nebude taká hladká ako doteraz, a to prinesie firmám zvýšené náklady.dodal.