Vyše 30 vojakov zabili v sýrskej provincii Rakka militanti IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 25. augusta (TASR) - Najmenej 34 sýrskych vojakov a členov spriaznených milícií zahynulo, keď na nich vo východnej časti provincie Rakka zaútočili guľometmi a raketami militanti z Islamského štátu (IS). Informovala o tom dnes mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Vojaci prišli o život pri protiútoku zo strany militantov z IS, ktorým sa podarilo znovu dobyť veľké časti východného územia provincie Rakka z rúk sýrskych síl.Rámí Abdal Rahmán, šéf SOHR so sídlom v Londýne, podľa agentúry DPA uviedol, že IS zatlačil vládne sily 30 kilometrov za mesto Madán, ktoré sýrske sily dosiahli minulý mesiac. V bojoch, ktoré sa začali vo štvrtok, podľa SOHR prišlo o život približne 12 militantov.Sýrske sily a ich spojenci sa snažia dobyť Madán, aby mohli postúpiť do susednej provincie Dajr az-Zaur, kde militanti z IS už niekoľko rokov obliehajú vládou kontrolované rovnomenné mesto.