Vyše milión Britov podpísalp petíciu proti Trumpovej štátnej návšteve

Londýn 30. januára (TASR) - Viac ako milión ľudí už podpísalo petíciu adresovanú britskej vláde, ktorou ju žiadajú, aby nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na protest proti jeho imigračnej politike nepozývala na oficiálnu návštevu Veľkej Británie.Petíciu s názvomje možné podpísať na webovej stránke britskej vlády.Vzhľadom na to, že už bola splnená zákonná podmienka, keď petíciu podpísalo viac ako 100.000 občanov, musí sa ňou zaoberať parlament. Podľa dnešných správ britských médií poslanci budú o petícii debatovať tento utorok.Britská premiérka Theresa Mayová už počas minulotýždňovej návštevy v USA odmietla výzvy na odklad či odvolanie Trumpovej návštevy a označila ich za. Jej úrad oznámil, že zrušenie Trumpovej návštevy by, čo v USA dosiahla. Trumpova návšteva jeuvádza sa vo vyhlásení premiérkinho úradu.Pred sídlom britských premiérov v Londýne, ako aj na ďalších miestach krajiny sa dnes večer majú konať protesty proti Trumpovej návšteve, ktorú už diplomati medzičasom začali pripravovať, ako dnes napísal denník Daily Mail. Návšteva sa má uskutočniť v lete tohto roku a jej cieľom je posilnenie transatlantického partnerstva.Vodca britských labouristov Jeremy Corbyn, ktorý petíciu podporuje, nalieha na premiérkusa zasadila za odklad Trumpovej návštevy.Vo svojom tweete Corbyn napísal, že Mayová. Donald Trump by podľa Corbyna nemal byť v Británii vítaný, kýmPodľa hovorcu Škótskej národnej strany (SNP) pre zahraničnú politiku Alexa Salmona je Trumpova štátna návšteva v Británii "veľmi zlým nápadom".Rovnaké stanovisko zastáva aj vodca britských liberálnych demokratov Tim Farron.Londýnsky primátor Sadiq Khan zasa uviedol, že Trumpova návšteva by sa nemala uskutočniť dovtedy, kým bude platiť jeho výnos ohľadom migrácie.Buckinghamský palác sa k polemike okolo Trumpovej návštevy v Británii odmietol vyjadriť.Graham Guest, ktorý petíciu spustil, cez víkend v rozhovore pre agentúru AP vyhlásil, že štátna návšteva by legitimizovala Trumpa v prezidentskej funkcii a on by napríklad fotografie s britskou kráľovnou mohol využiť na svoje znovuzvolenie.Autor petície v zdôvodnení uviedol, že Trumpovi by počas jeho pôsobenia vo funkcii šéfa americkej administratívy mali povoliť vstup do Británie, avšak nemal by byť pozvaný na oficiálnu štátnu návštevu, pretože by to spôsobilo nepríjemnosti kráľovnej Alžbete II.píše sa v petícii.Britský parlament rokoval o podobnom návrhu aj vlani, keď sa zaoberal petíciou žiadajúcou zakázať Trumpovi - vtedy ešte len ako prezidentskému kandidátovi Republikánskej strany - návštevu Británie.