Vyše polovica Slovákov podozrieva politikov z korupcie

Voliči SNS a Smeru-SD sú zhovievavejší

Skúsenosť s korupciou rastie so vzdelaním

Voliči SNS a výraznejšie voliči Smeru-SD boli k politikom o niečo zhovievavejší a za korupčných ich považovali menej často.BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Verejnosť má naďalej kritický pohľad na korupčnosť politikov a štátnych úradníkov. Kým v roku 2008 odpovedalo 55,8 percenta respondentov, že do korupcie sú zapletení mnohí alebo všetci politici, v roku 2016 si to myslelo už 58,7 percenta ľudí.Vyplýva to z výskumu CSES a ISSP Slovensko 2016, pričom dáta zberala pre Sociologický ústav SAV agentúra TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie 1150 respondentov od 13. októbra do 28. novembra 2016. Výsledky prieskumu na dnešnej tlačovej besede predstavil Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.Pri hodnotení štátnych úradníkov v roku 2008 tvrdilo 53,7 percenta ľudí, že sú do korupcie zapletení takmer všetci alebo mnohí. V roku 2016 takto hodnotilo štátnych úradníkov 50,1 percenta respondentov. Priaznivejšie hodnotenie v roku 2016 je podľa Bahnu sčasti dôsledkom nárastu podielu ľudí, ktorí si spomedzi ponúkaných odpovedí nevedeli vybrať alebo neodpovedali.Bahna uviedol, že odpovede respondentov v roku 2016 sa nelíšili podľa pohlavia, veku, vzdelania ani podľa miesta bydliska. Líšili sa však podľa ich politických preferencií. Voliči SNS a výraznejšie voliči strany Smer-SD boli k politikom o niečo zhovievavejší a za korupčných ich považovali o niečo menej často. Naopak, politikov za korupčnejších častejšie považovali voliči ĽSNS a nevoliči.Preferencia iných politických strán podľa Bahnu nemala štatisticky významnú súvislosť s vnímaním korupčnosti politikov. V prípade štátnych úradníkov boli opäť kritickejší voliči ĽSNS a menej kritickí voliči Smeru-SD. Za skorumpovaných považovali úradníkov o niečo častejšie aj voliči hnutia Sme rodina.S relatívne stálym pohľadom na korupčnosť politikov a štátnych úradníkov kontrastuje veľký pokles výskytu osobnej skúsenosti s korupciou.Kým v roku 2008 odpovedalo 38,7 percenta respondentov, že sa s pýtaním úplatku oni alebo ich blízki nestretli ani raz, v roku 2016 takto odpovedalo už 56,6 percenta respondentov. Podobne poklesol podiel respondentov, ktorí sa s korupciou stretli niekoľkokrát alebo len výnimočne.Osobná skúsenosť respondentov s korupciou sa nelíši podľa pohlavia, veku ani miesta bydliska. Skúsenosť s korupciou však rastie so vzdelaním. O niečo častejšie ju tiež uvádzajú voliči ĽSNS. Ľudia, ktorí sa počas posledných piatich rokov s korupciou vo svojom okolí stretli, považujú politikov a štátnych úradníkov za skorumpovaných častejšie.