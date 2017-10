Vyše polovicu stavebných firiem trápi aspoň čiastočný nedostatok ľudí

Stavbári. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) - Nadpolovičnú väčšinu slovenských stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 % zákaziek. Firmy majú pritom záujem predovšetkým o robotnícke profesie a majstrov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.vyčíslil riaditeľ spoločnosti CEEC Research Jiří Vacek. Úplne spokojná so svojím stavom zamestnancov je podľa analýzy iba necelá pätina, teda 18 % stavebných firiem.dodal Vacek. Najväčší záujem majú o robotnícke profesie, a to 95 % firiem a o majstrov má záujem 44 % spoločnostídodal.Výrazne odlišná je však situácia u veľkých stavebných firiem, ktoré majú záujem o stavbyvedúcich v 71 % prípadov a spoločností špecializovaných na inžinierske stavby, ktorým vo väčšej miere, teda v 30 %, chýbajú administratívni pracovníci.V názore na uvoľnenie pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy o pobyte cudzincov tak, aby Slovensko umožnilo okamžité a bezproblémové zamestnanie pracovnej sily z tretích krajín vo výstavbe, sú stavebné firmy podľa Vaceka rozpoltené. Približne 44 % je za, 43 % je proti a 13 % nevie.priblížil.Školstvo by podľa riaditeľov stavebných spoločností mohlo pomôcť odbúrať problém s nedostatkom pracovných síl zavedením povinnej praxe vo firmách.vysvetlil Vacek. Veľký vplyv by podľa nich tiež mali dotácie pre odborné školy, viac praktickej výučby v rámci predmetov a zaistenie vyučujúcich s dostatočnými skúsenosťami a dlhodobou praxou.dodal Vacek.Odlišný postup by však podľa jeho slov volili riaditelia veľkých stavebných spoločností, ktorí vidia najväčší prínos vo väčšej propagácii technických odborov, cielenej okrem potenciálnych študentov tiež na ich rodičov.