Vyšetrovanie kauzy kontaminovaných vajec povedie bývalá ministerka

Haag 24. augusta (TASR) - Holandská vláda poverila v stredu bývalú ministerku spravodlivosti Winnie Sorgdragerovú vedením vyšetrovania škandálu okolo nezákonného použitia insekticídu fipronil v tamojších hydinárňach, ktoré vyvolalo strach z kontaminácie potravín v európskych i mimoeurópskych krajinách a malo za následok znehodnotenie niekoľkých miliónov vajec. Informovala o tom agentúra AP.Podľa správy objednanej holandskou vládou, ktorá bola zverejnená v priebehu stredy, dosahujú priame straty holandských producentov vajec v dôsledku tohto zamorenia odhadom asi 33 miliónov eur. Zakázaný bol predaj vajec zo 664 liahní na 258 farmách, niektoré z nich ho však medzičasom už obnovili.Škandál ohľadne zamorenia vajec fipronilom prepukol na prelome júla a augusta po tom, ako bola táto látka ilegálne primiešaná do postreku používaného v hydinárňach na ošetrenie nosníc proti všiam. Vyšetrovanie pod vedením Sorgdragerovej má teraz objasniť, ako k tomu mohlo dôjsť a aké opatrenia sú potrebné na to, aby sa to neopakovalo.