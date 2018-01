Vyšetrovanie prípadu poslanca NR SR Stanislava M. sa blíži k záveru

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Vyšetrovanie prípadu poslanca Národnej rady (NR) SR Stanislava M. (ĽSNS) sa blíži k záveru. Na koniec januára policajný vyšetrovateľ naplánoval preštudovanie vyšetrovacieho spisu. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.povedal Wäldl pre TASR.Polícia obvinila Stanislava M. z trestného činu výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s trestným činom hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol voči poslancovi obvinenie v apríli minulého roka. Polícia vtedy zaisťovala dôkazy aj v jeho poslaneckej kancelárii, a to aj za jeho účasti.Preštudovanie vyšetrovacieho spisu je jeden z posledných úkonov policajného vyšetrovateľa pri vyšetrovaní prípadu. Obvinený sa počas neho oboznámi s kompletným spisovým materiálom a môže podať návrhy na doplnenie dokazovania. Vyšetrovateľ ich môže, ale nemusí akceptovať.Iný poslanec ĽSNS, Milan M., sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka. Súd zverejnil informáciu o termíne hlavného pojednávania na svojej internetovej stránke.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Milana M. 4. decembra minulého roka pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus. Dostal peňažný trest 5000 eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Milan M. vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.