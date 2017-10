Vyšetrovanie talianskych bánk naznačuje prospechárstvo

Ilustračný záber. Foto: TASR - dpa/OLIVER BERG Foto: TASR - dpa/OLIVER BERG

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 29. októbra (TASR) - Vyšetrovanie radu škandálov talianskych bánk odhalilo nevhodné postupy a správanie. Parlamentnú komisiu tvorí 40 poslancov pod vedením Piera Ferdinanda Casiniho, má preveriť škandály a krízy, ktoré v posledných rokoch trápia taliansky bankový sektor.povedal Casini pre denník La Repubblica. Casini hovoril o sieti, ktorá ponúkala zamestnanie a konzultačné funkcie.povedal Casini.Parlamentná komisia má rovnaké vyšetrovateľské právomoci ako polícia, hoci pred koncom legislatívneho obdobia nemá veľa času uzatvoriť vyšetrovanie. Pozornosť sa sústredí aj na dozornú úlohu Bank of Italy a dozorného úradu Consob.Talianska vláda musela v tomto roku uvoľniť 20 miliárd eur, aby podporila bankový sektor. Súčasťou tohto balíka bolo aj 5,4 miliardy eur na záchranu štvrtej najväčšej banky Monte dei Paschi di Siena. Vláda musela ponúknuť miliardové záruky, keď zatvorila dve veľké banky v Benátsku. Ďalšie štyri menšie banky boli zatvorené v roku 2015 a tento krok zasiahol tisíce klientov.Kritici obviňujú Bank of Italy a Consob za zlyhanie v ich dozorných úradoch, čo však obidve inštitúcie odmietajú. Podľa Casiniho úvodné zistenia naznačujú, že mnohé policajné a súdne vyšetrovania stoja na inšpekciách samotnej Bank of Italy.Na otázku denníka, či vyšetrovanie neposlúži iba ako volebná propaganda pred nadchádzajúcimi voľbami, Cassini odpovedal, že mal rovnaké obavy pri vytvorení komisie. Zdôraznil, že sa pokúsi zaručiť, aby sa vyšetrovanie nestalo "politickým bojiskom".