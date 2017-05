Vyšetrovanie vzťahov Trumpa a Ruska povedie bývalý šéf FBI R. Mueller

Robert Mueller, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. mája (TASR) - Americký rezort spravodlivosti vymenoval v stredu bývalého šéfa FBI Roberta Muellera za špeciálneho prokurátora, ktorý bude viesť nezávislé vyšetrovanie údajnej interferencie Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ako aj možnú kolaboráciu medzi Moskvou a volebným tímom Donalda Trumpa.Toto opatrenie, ktoré v Kongrese privítali demokrati aj republikáni, prichádza v čase stupňujúceho sa nátlaku na objasnenie predmetnej otázky a týždeň po Trumpovom prepustení riaditeľa FBI Jamesa Comeyho. Mueller stál na čele Federálneho úradu pre vyšetrovanie v rokoch 2001-13, uvádza britská spravodajská stanica BBC.Námestník generálneho prokurátora Rod Rosenstein sa podľa vlastných slov rozhodol vymenovať špeciálneho prokurátora preto, aby mal "americký ľud plnú dôveru vo výsledok" vyšetrovania.dodal.Mueller bude mať právomoc viesť vyšetrovanie s tímom, ktorý si zostaví on sám a bez povinnosti konzultovať priebeh vyšetrovania s ministerstvom spravodlivosti či Bielym domom. Bude mať tiež oprávnenie stíhať akékoľvek zločiny, ktoré budú odhalené počas objasňovania predmetných záležitostí. Moskva dané obvinenia odmieta.Trump po oznámení Muellerovho vymenovania ministerstvom spravodlivosti uviedol, že sa teší na rýchle vyriešenie tejto záležitosti.tvrdí americký prezident vo vyhlásení.Trump mal v stredu pohovor so štyrmi kandidátmi na post riaditeľa FBI. Podľa hovorcu Bieleho domu Seana Spicera boli medzi nimi dočasný šéf FBI Andrew McCabe, bývalý oklahomský guvernér Frank Keating, bývalý senátor za štát Connecticut Joe Lieberman a bývalý vysokopostavený činiteľ FBI Richard McFeely, dopĺňa agentúra Reuters.