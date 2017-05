Vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov, ktorí lúpili v okolí Šurian

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šurany 4. mája (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Nových Zámkoch obvinil z ôsmich skutkov krádeže vlámaním dvojicu mužov. Ako dnes TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková, v okolí mesta Šurany v okrese Nové Zámky sa zhruba od polovice apríla začali vlámania do obchodov.Zlodeji spravidla v nočných hodinách vnikli do prevádzky mäso-údeniny, do drogérie, predajne potravín i do reštaurácie.vyjadrila sa Čuháková.Milana (21) a 27-ročného Mária vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže spáchaného spolupáchateľstvom, pričom dal podnet na návrh na ich väzobné stíhanie.