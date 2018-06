Vyšetrovateľ vrátil mobil novinárke, ktorá komunikovala s Kuciakom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátil v pondelok (4.6.) mobilný telefón českej novinárke Pavle Holcovej, ktorá komunikovala so zavraždeným investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.povedala ďalej hovorkyňa.ÚŠP zdôrazňuje, že mobilný telefón bol svedkyňou dobrovoľne vydaný a nedošlo k jeho odňatiu políciou tak, ako to bolo nesprávne medializované.povedala v utorok pre TASR hovorkyňa.ozrejmila ďalej Tökölyová.ÚŠP ďalej zdôrazňuje, že nedošlo k akejkoľvek manipulácii s mobilným telefónom alebo s jeho obsahom. Orgány činné v trestnom konaní s predmetným mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali, a teda ani nedošlo k prelomeniu jeho ochrany a skopírovaniu údajov.dodala Tökölyová.