Vyšetrovatelia hľadajú príčiny autobusového nešťastia v Bavorsku

Na snímke zhorený vrak autobusu, ktorý havaroval na diaľnici v severnom Bavorsku v pondelok 3. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Münchberg 4. júla (TASR) - Vyšetrovatelia tragického autobusového nešťastia, pri ktorom v pondelok zahynulo v Bavorsku 18 ľudí, pátrajú po príčinách tragédie. Mnohé z logických otázok zostávajú však aj deň po nešťastí nezodpovedané.Vyšetrovanie sa sústreďuje na osobu 55-ročného vodiča, ktorý prišiel pri nešťastí o život a ktorý je predbežne jediným možným podozrivým zo zavinenia nehody. Ide však o muža, ktorého pred štyrmi rokmi vyznamenali za dlhoročné bezpečné riadenie motorových vozidiel a ktorý bol aj počas desiatich rokov pôsobenia v danej spoločnosti vnímaný ako veľmi spoľahlivý vodič. Predmetom skúmania je aj technický stav iba trojročného autobusu, ktorý navyše prešiel v apríli bez problémov kontrolou, ako aj ďalšie aspekty, predovšetkým príčina ničivého požiaru vozidla.Polícia si z prehliadky sídla saského prepravcu odniesla dokumenty o autobuse, vodičovi i jeho kolegovi, ktorý tragédiu prežil, a mieni ich urgentne preskúmať.Nešťastie vyvolalo v Nemecku nielen šok, ale aj diskusiu o možnom zvýšení pokút pre nedisciplinovaných vodičov, ktorí v pondelok zavinili, že sa záchranári dostávali k havarovanému autobusu pomalšie, ako by si boli sami želali.Nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt sa už nechal počuť, že by pokutu za neuvoľnenie cesty záchranárom zvýšil zo súčasných 20 eur na najmenej desaťnásobok - teda 200 eur. Vo vážnejších prípadoch by šoférom hrozil až mesačný zákaz riadenia motorového vozidla.Z 30 hospitalizovaných prepustili z nemocnice do domáceho liečenia už sedem ľahšie zranených. Tri z 23 osôb, ktoré zostávajú v starostlivosti nemocničného personálu, sa naďalej nachádzajú v ohrození života.