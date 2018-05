Vyšetrovatelia stíhajú činiteľov zodpovedných za požiar v Kemerove

Na archívnej snímke dym stúpa z budovy nákupného centra, ktorú zachvátil požiar v sibírskom meste Kemerovo, 3 000 km východne od Moskvy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. mája (TASR) - Ruskí vyšetrovatelia začali trestné stíhanie voči regionálnym predstaviteľom zodpovedným za marcový ničivý požiar nákupného centra v meste Kemerovo, ktorý si vyžiadal 64 obetí. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (SK RF) v piatok oznámil, že začal trestné stíhanie voči popredným činiteľom pobočky ministerstva pre mimoriadne situácie v Kemerovskej oblasti v sibírskej časti Ruska.Ide o šéfa oblastného ministerstva Alexandra Mamontova, ktorý je už vo väzbe a čelí podozreniam z nedbalosti a sprenevery. Trestné stíhanie sa vedie aj voči vedúcemu inšpekčného oddelenia Grigorijovi Terentievovi a ďalším úradníkom uvedeného ministerstva. Voči prvým dvom menovaným by mali čoskoro vzniesť oficiálne obvinenia.Podľa doterajších zistení federálnych vyšetrovateľov Manontov a Terentiev nesú zodpovednosť za to, že v nákupno-zábavnom centre Zimná višňa v rokoch 2017-18 neprebehla kontrola dodržiavania protipožiarnych predpisov, ktorá mala byť vykonaná do 18. marca 2018. K požiaru došlo 25. marca, teda presne o týždeň po tomto termíne.Vyšetrovací výbor tiež dospel k záveru, že Mamontov a ďalšie neidentifikované osoby spreneverili z rozpočtu oblastného ministerstva pre mimoriadne situácie zhruba dva milióny rubľov.Medzi 64 obeťami požiaru v Kemerove, ktorý bol jedným z najtragickejších v dejinách postsovietskeho Ruska, bolo 41 detí, čo vyvolalo rozsiahle pobúrenie verejnosti. Miestni obyvatelia a pozostalí sú presvedčení, že k vysokým stratám na životoch prispeli korupčné praktiky zo strany úradov.V súvislosti s prípadom už bolo zadržaných osem podozrivých. Z funkcie začiatkom apríla odstúpil aj gubernátor Kemerovskej oblasti Aman Tulejev, ktorý bol však následne zvolený za predsedu oblastného parlamentu.