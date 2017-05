Vyšetrovatelia z Olomouca objasňujú kauzu úniku z policajných spisov

Ilustračné foto. Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Olomouc 19. mája (TASR) - Prípad úniku z policajných spisov, ktorého vyšetrovaniu sa venuje Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci, siaha - podľa informácií denníka Lidové noviny a internetového serveru Lidovky.cz - priamo do českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu.Z policajných spisov údajne unikli informácie, ktoré sa týkali investičnej skupiny DRFG. Jej majiteľa Davida Rusňáka dnes vyšetrovatelia vypočúvali a po výsluchu ho prepustili na slobodu, figuruje však medzi obvinenými. Ide o zaťa námestníčky ministra financií Aleny Schillerovej, premiérom Sobotkom odmietnutej kandidátky hnutia ANO na post šéfky rezortu.Predseda hnutia ANO Andrej Babiš, ktorého je Rusňák členom, označil vyšetrovanie podnikateľa za nepríjemné prekvapenie a dištancoval sa od neho. Súčasne nariadil juhomoravskej krajskej organizácii ANO, aby Rusňákovi vrátila sponzorský dar 1,5 milióna českých korún (56.600 eur) spred troch rokov a podala návrh na jeho vylúčenie z radov ANO.Vyšetrovatelia sa o úniku informácií dozvedeli ešte v období pred zánikom Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚOOZ), ktorý je po fúzii s ďalším špecializovaným policajným útvarom súčasťou spomínanej národnej centrály. Medzi podozrivými tak figurovali aj traja príslušníci protikorupčnej polície, podľa Lidových novín Alexander Jedlička, Ivo Sloup a Daniel Medvec, ktorí dnes pôsobia v národnej centrále a nachádzajú sa tiež medzi celkove 18 obvinenými.Medzi obvinenými sú podľa verejnoprávnej Českej televízie aj niekdajší policajt z ÚOOZ Milan Ratajský, niekdajší príslušník Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) Miroslav Palán a podnikateľ iránskeho pôvodu Samán Talabáni, na ktorého podal exšéf ÚOOZ Robert Šlachta vlani v januári trestné oznámenie pre vydieranie. To isté platí podľa rovnakého zdroja aj o šéfovi skupiny Kajot (v súčasnosti Net and games) Radimovi Jüttnerovi, medzi obvinených patria aj advokátsky koncipient Václav Kvíčala z Brna, pracovníčka krajského štátneho zastupiteľstva Tereza Čoupková, bývalý príslušník ÚOOZ Jakub Patloka, ako aj podnikatelia Radek Moric, Martin Hrdý a Jiří Kozák.Šéf olomouckého vrchného štátneho zastupiteľstva Ivo Ištvan na margo prípadu uviedol: "Konkrétnejšie informácie prisľúbil až po tom, čo sa skončia prebiehajúce prvotné úkony.