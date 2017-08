Výška dane za psa v Bratislave závisí od konkrétnej mestskej časti

Na ilustračnej snímke špringeršpaniel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Byť majiteľom psa v Bratislave nie je len o jeho príjemnej spoločnosti, ale sú s tým spojené aj niektoré povinnosti. Jednou z nich je prihlásenie psa do evidencie príslušnej mestskej časti, ktorá je vyberateľom miestnej dane za psa, a zaplatenie tejto dane.V opačnom prípade hrozí majiteľovi pokuta. Tá môže byť niekoľko desiatok alebo stoviek eur, v závislosti od mestskej časti, niektoré samosprávy pritom poukazujú aj na zákon o správe daní, kde sú pokuty v niektorých prípadoch rádovo v tisícoch.uviedla pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.Jednotná suma nie je ani pri samotnej dani. Niektoré mestské časti nerozlišujú, či je pes chovaný v byte alebo dome a výška dane je rovnaká. Tak je to napríklad v Novom Meste, kde je daň v rámci hlavného mesta najvyššia, a to 50 eur, alebo v Starom Meste, kde fyzická osoba zaplatí 40 eur. Rovnaké sadzby majú napríklad aj malé mestské časti Jarovce a Čunovo (10 eur) či Rusovce (15 eur).Vo väčšine samospráv je však vo výške daní rozdiel a majitelia zaplatia viac za psa v byte ako v rodinnom dome. Napríklad, kým v Karlovej Vsi zaplatí majiteľ za psa v byte 50 eur, v rodinnom dome je to 15 eur. Vo Vrakuni je to 45 eur v prípade bytu a 20 v prípade rodinného domu. V Devínskej Novej Vsi 42 eur v prípade psa v byte a sedem eur v rodinnom dome. V Lamači je to 33 eur pri psíkovi v byte a päť eur v dome, v Podunajských Biskupiciach či Rači je to 40 eur pri psíkovi chovanom v byte a desať eur pri psíkovi v dome, či v Ružinove, kde je sadzba dane za psa v bytoch 40 eur a v rodinných domoch alebo rekreačných a záhradných chatkách 16,60 eura.Niektoré mestské časti rozlišujú pri bytoch aj veľkosť psa. Napríklad v Petržalke zaplatí majiteľ za psa s výškou do 43 cm v kohútiku sumu 34 eur, pri väčšom psovi 67 eur ročne. V prípade rodinných domov veľkosť psa úlohu nezohráva a suma je rovnaká, a to 17 eur. A Devín rozlišuje aj to, či má majiteľ psa trvalý pobyt v mestskej časti, alebo nie. Rozdielne bývajú tiež sadzby dane v prípade právnických osôb, väčšinou však nebývajú výrazne vyššie ako v prípade fyzických osôb a psov chovaných v bytoch. Výraznou výnimkou je Staré Mesto, kde právnická osoba ako majiteľ psa zaplatí 400 eur ročne.Majitelia psíkov si však v niektorých prípadoch môžu daň čiastočne znížiť.priblížil pre TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Zľavy, prípadné odpustenie dane môžu mať v niektorých prípadoch aj dôchodcovia či držitelia preukazov ZŤP, v Rači napr. tiež držitelia Jánskeho plakety v prípade jedného psa. Niekedy sa tiež platí menej alebo neplatí majiteľ vôbec, ak má psa adoptovaného z útulku, prípadne je pes vycvičený a využíva sa pri živelných pohromách.Viaceré samosprávy však podotýkajú, že to nie je len o platení dane. Psičkári majú k dispozícii desiatky až stovky smetných košov na psie exkrementy. V niektorých mestských častiach dostávajú majitelia psov po zaplatení dane rolky s vrecúškami na psie výkaly, niekde sú spolu s lopatkami k dispozícii pri samotných košoch. Okrem toho sa samosprávy snažia budovať aj voľné výbehy či cvičiská pre psov.Daň sa platí za psa staršieho ako pol roka a majiteľ ho musí prihlásiť do 30 dní. Vyrubenú daň za psa je daňovník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.