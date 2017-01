Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia pri bankrote má byť 10.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. januára (TASR) – Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo ponechať si sumu 10.000 eur. Táto bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Jej výšku navrhlo ministerstvo spravodlivosti. Text vládneho nariadenia predložilo dnes do pripomienkovania.Nariadenie dopĺňa vlani prijatú novelu konkurzného zákona, ktorej cieľom je dostupnejší osobný bankrot. Zavedenia nepostihnuteľnej hodnoty obydlia má zvýšiť ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Ministerstvo pri stanovaní jej výšky vychádzalo z toho, že by mala byť určená pevnou sumou, ktorá je ľahko zapamätateľná.odôvodnil rezort.Nariadenie určuje aj sumu, ktorá má byť dlžníkovi k dispozícii mesačne z nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Dlžník tak má byť oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do sumy vo výške 250 eur.zdôvodnil rezort.