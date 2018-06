Výška príspevkov pre náhradných a biologických rodičov sa nezjednotí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 20. júna (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO neuspelo s návrhom novely o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti, ktorou chceli zabezpečiť rovnakú výšku príspevkov pre biologických a náhradných rodičov.Cieľom novely zákona bolo podľa poslancov odstrániť nespravodlivosť, ktorá rozdeľuje rodičov náhradných a biologických na dve skupiny pri starostlivosti o dieťa. Novelou sa mala upraviť jedna z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ktorá je podľa poslankyne Anny Verešovej nesplniteľná. Ide o to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by malo byť dieťa mladšie ako šesť mesiacov, ak nie je, strácajú nárok na tento príspevok. Podľa Verešovej to nie je splniteľné, vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní. Z toho dôvodu navrhovali upraviť túto podmienku, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, a teda nie v čase samotného rozhodnutia o zverení.Zámerom novely bolo aj odstrániť diskrimináciu pri nerovnakej výške príspevkov na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa. V platnosti tak zostáva, že biologickí rodičia dostanú jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 eura a náhradní rodičia vo výške 503,50 eura.