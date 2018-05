Výška rodičovského príspevku sa upravovať nebude

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Rodičovský príspevok na 280 eur nevzrastie. Opozičné hnutie Sme rodina už tretíkrát v parlamente neuspelo s návrhom, aby sa zvýšil na rovnakú sumu, ako je príspevok na starostlivosť o dieťa.Hnutie predkladalo tento návrh, pretože považuje rôznu výšku príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov za diskriminačnú a nemá podľa neho žiadnu opodstatnenosť. Podľa poslancov majú mladé rodiny pri absencii jedného platu existenčné problémy. Pre kategóriu osamelých rodičov, teda najčastejšie matky, je aktuálna suma príspevku 214,70 eura podľa hnutia almužnouzdôvodnila poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.Parlament odmietol aj druhý návrh zákona Sme rodina. Hnutie Borisa Kollára chcelo ustanoviť právnu reguláciu lobingu, práva a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Podľa návrhu mal mať lobista právo zúčastňovať sa verejných schôdzí parlamentu a jej výborov a na rokovaní poradných orgánov ústredných orgánov štátnej správy. Ak by splnil zákonné podmienky, mohol by tiež vystúpiť s časovo ohraničeným príspevkom. Lobista mal zároveň dostať možnosť požadovať, aby jeho stanovisko bolo zverejnené vecne príslušným orgánom verejnej moci.