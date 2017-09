Výškovú budovu na námestí Partizánske oficiálne uzatvorilo

Centrum okresného mesta Partizánske, výšková internátu je v pozadí Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Centrum okresného mesta Partizánske, výšková internátu je v pozadí Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 19. septembra (TASR)- Výškovú budovu na Námestí SNP v Partizánskom, ktorá v minulosti slúžila aj ako internát, samospráva v pondelok (18.9.) oficiálne uzatvorila. Pripravila ju tak na jej zbúranie, ku ktorému by malo dôjsť v budúcom volebnom období.Dom v strede Námestia SNP dokončili v roku 1963. Jeho umiestnenie údajne vybrali zámerne, a to preto, aby zakryl kostol, ktorý sa nachádza na druhej strane námestia. Pôvodne slúžil ako internát pre ženy, ktoré pracovali v Závodoch 29. augusta, respektíve študovali v strednom odbornom učilišti. V 90. rokoch minulého storočia bol sídlom orgánov štátnej správy, neskôr sa priestory v ňom začali postupne prenajímať a internát sa zmenil na bytový dom, kde bolo 102 domácností."Po mojom nástupe do funkcie primátora vzhľadom na stav, ktorý tam bol a aj veľké problémy s nájomníkmi, som sa rozhodol a podporili ma v tom aj mestskí poslanci, že postupne začneme výškovú budovu utlmovať. Už na sklonku minulého volebného obdobia som vyjadril názor, že v tomto volebnom období bude uzatvorená a pripravená na búranie," uviedol dnes pre TASR primátor Jozef Božik.Aktuálna analýza podľa neho ukázala, že náklady na kompletnú rekonštrukciu budovy by si vyžiadali investíciu vo výške 2,5 milióna eur, tiež zánik blízkeho Parku Jana Antonína Baťu, pretože zhruba k 100 bytom by bolo potrebné vybudovať 150 parkovacích miest. "Mesto však potrebuje zeleň a potrebuje v centre minimálne dva parky. Preto vzhľadom na havarijný stav budovy, kde bývali prispôsobiví a neprispôsobiví obyvatelia, sme ju v priebehu troch rokov postupne vypratávali. Polovicu ľudí sme deložovali bez náhradného ubytovania, druhej sme buď poskytli ubytovanie, alebo si bývanie našli sami," priblížil.Náklady na zbúranie stavby predstavujú zhruba 500.000 eur, realizáciu prác chce mesto zabezpečiť v roku 2019. V tom istom roku plánuje zbúrať i bytový dom na Nábrežnej ulici 206.