Výškovú budovu na námestí v Partizánskom uzatvoria na budúci mesiac

Jozef Božík Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 29. augusta (TASR) - Námestie SNP v Partizánskom by už nemala v budúcnosti rozdeľovať výšková budova. Niekdajšiu slobodáreň pre zamestnankyne obuvníckej fabriky ide radnica uzatvoriť, pripraví ju tak na jej budúcu asanáciu.Uzatvorenie výškovej budovy na Námestí SNP je pokračovaním zápasu za práva slušných ľudí a proti asociálom, povedal primátor Jozef Božik.doplnil.Mesto tak podľa Božika bude v septembri uzatvárať výškovú budovu a bude ju pripravovať pre ďalšie volebné obdobie na asanáciu, teda zbúranie. "priblížil.Dom v strede Námestia SNP bol dokončený v roku 1963 a slúžil ako slobodáreň pre zamestnankyne obuvníckej fabriky. Jeho umiestnenie malo byť údajne vybrané zámerne, a to preto, aby zakryl kostol, ktorý sa nachádza na druhej strane námestia. Po roku 1990, keď skrachovali Závody 29. augusta, začala budova chátrať a slúžila ako sociálna ubytovňa. Mesto ju odkúpilo v roku 2003, a to za 133.000 eur aj s nájomníkmi, ktorí v nej bývali. Do čiastočného odstránenia nedostatkov investovalo 450.000 eur. Zámer zbúrania výškovej budovy odôvodňuje samospráva najmä jej zlým technickým stavom.