Výskumná agentúra zrušila výzvu na dlhodobý strategický výskum

Bratislava 8. septembra (TASR) - Nový riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko dnes podpísal zrušenie kontroverznej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. S informáciou prišiel denník Plus jeden deň.Sipko to denníku osobne potvrdil.” uviedol nový riaditeľ Výskumnej agentúry, ktorý predchádzajúceho šéfa Rastislava Belianskeho vystriedal vo funkcii pred týždňom. Na to, aby boli projekty v hodnote 300 miliónov eur nadobro zrušené, chýba už len podpis zastupujúcej ministerky školstva Gabriely Matečnej. Sipko predpokladá, že podpísať by to mohla začiatkom budúceho týždňa.Spomínaná výzva spôsobila zemetrasenie na ministerstve školstva. Milióny určené na vedu a výskum totiž získali aj súkromné firmy, ktoré sa výskumu predtým nikdy nevenovali. V prípade sa objavili aj podozrenia z korupcie. Spochybňovaní boli aj odborní hodnotitelia, ktorí prihlásené projekty posudzovali a rozhodovali o nich.Kauza stála nominanta SNS Petra Plavčana kreslo ministra a spôsobila koaličnú krízu.