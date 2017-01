Výskumníci nemajú prístup do databáz, rezort problém rieši

Budova MO SR. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Slovenskí vedci nemôžu od začiatku tohto roka využívať vedecké databázy ako Science Direct, Scopus, Reaxys a Knovel. Informovala o tom Slovenská technická univerzita v Bratislave na svojej webovej stránke. Dôvodom je, že ministerstvo školstva zatiaľ nepodpísalo dohodu o prístupe do databáz.Podľa ministra školstva Petra Plavčana už rezort tento problém rieši.uviedol dnes pred rokovaním vlády Plavčan. Prostriedky by mali byť uhradené v priebehu niekoľkých dní. Situáciu podľa Plavčana ministerstvo nepodcenilo a problém sa riešil aj v druhom polroku 2016.Rezort školstva informoval, že zabezpečovaním prístupov k elektronickým informačným zdrojom pre akademickú komunitu na Slovensku je poverená priamo riadená organizácia ministerstva školstva Centrum vedecko-technických informácií SR. Prístupy do vedeckých databáz sú na Slovensku už dlhodobo realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. V roku 2016 ešte nebolo začaté riešenie nových národných projektov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, a to z dôvodu, že sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou.Minister upozornil, že problém s vypnutými databázami je širší. Projekt, ktorý by zabezpečil financovanie prístupu, mohol byť teoreticky schválený už v minulom roku.priblížil Plavčan.