Výskumníci Žilinskej univerzity idú stážovať na univerzitu v Berkeley

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. mája (TASR) – Výskumní pracovníci Zuzana Kurillová a Michal Gregor zo Žilinskej univerzity na jeseň vycestujú na Kalifornskú univerzitu v Berkeley. Študijný pobyt na tamojšej technickej fakulte im zafinancuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu ÚPVII.Pobyt bude trvať jeden semester. Jeho absolventi sa ÚPVII zaväzujú nasledujúce tri roky zostať pracovať na Slovensku.priblížil podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).Doplnil, že je to tá najlepšia cesta, ako do výskumného a vývojového prostredia priniesť nové skúsenosti, inovácie či užitočné kontakty.Výskumná pracovníčka Zuzana Kurillová bola vybraná na základe projektu o monitorovaní správania vodičov v smart autách za účelom prevencie dopravných nehôd. Projekt Michala Gregora sa týka strojového učenia (machine learning), ktoré je základom technológií umelej inteligencie a je kľúčové napríklad pre rozvoj autonómnych vozidiel.Kalifornská univerzita v Berkeley je aktuálne 18. najlepšia univerzita na svete a môže sa pochváliť najvyšším počtom laureátov Nobelovej ceny. Financovanie stáže umožní novela zákona o dotáciách, ktorá vošla do účinnosti 1. mája.