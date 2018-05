Výskyt eboly v Kongu sa z vidieka rozšíril aj do mesta, potvrdila WHO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 17. mája (TASR) - Ebola, ktorá prepukla v odľahlých oblastiach Konžskej demokratickej republiky (KDR), sa rozšírila už aj do väčších miest. To vyvoláva obavy, že toto ochorenie bude čoraz ťažšie kontrolovateľné, uviedla vo štvrtok spravodajská stanica BBC.Nové prípady eboly v meste Mbandaka na východe krajiny potvrdil minister zdravotníctva KDR Oly Ilunga Kalenga. V meste žije milión obyvateľov a nachádza sa približne 130 kilometrov od oblasti, kde na začiatku mája potvrdili prvé prípady eboly. Mbandaka je hlavným dopravným uzlom s mnohými spojeniami do hlavného mesta Kinshasa.Potvrdené, možné a podozrivé prípady infekcie zaznamenali v troch zdravotných oblastiach v konžskej provincii Équateur, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Zdravotnícka agentúra OSN dodala, že zdravotní pracovníci identifikovali možný kontakt s týmto ochorením u 430 ľudí. Zároveň preverujú viac ako 4000 kontaktov s pacientmi nakazenými ebolou, ktorých počet sa rozšíril na severozápade krajiny.Počet prípadov eboly v tejto v stredoafrickej krajine od jej vypuknutia stúpol na 42, vrátane 23 úmrtí.V stredu do Konžskej demokratickej republiky prepravila OSN viac ako 4000 dávok vakcín proti ebole. Vakcína, ktorú majú v KDR použiť, je tá istá experimentálna látka, ktorá sa ukázala ako bezpečná a účinná v roku 2015 počas jej experimentálneho použitia medzi 7500 ľuďmi v Guinei.