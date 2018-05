Výskyt falošných diamantov sa v SR zvýšil o tretinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Za január až apríl 2018 sa na Slovensku až o tretinu oproti päťročnému priemeru zvýšil počet zachytených falošných diamantov napodobujúcich vlastnosti a vydávaných za podstatne drahšie prírodné drahocenné kamene. Vyplýva to z analýzy laboratória Slovenského gemologického inštitútu.Zatiaľ čo počas rokov 2013 až 2017 bol výskyt falošných drahokamov ustálený a neprekročil hranicu 20 % zo všetkých na analýzu predložených diamantov, za prvé štyri mesiace tohto roku už dosiahli falošné drahokamy 30-% podiel spomedzi všetkých posudzovaných. Pritom najväčší nárast výskytu falošných drahokamov sa tak ako každý rok ešte len očakáva v septembri a októbri, najmä v súvislosti so šperkmi či kameňmi prinesenými zväčša z exotických dovoleniek.Podľa Martina Mikuša zo Slovenského gemologického inštitútu nárast falošných drahokamov na Slovensku už začiatkom roku z väčšej miery zodpovedá vyššiemu výskytu, osobitne syntetických diamantov na celosvetovom klenotníckom trhu. Syntetický diamant dosahuje len zlomok ceny prírodného. Nový majiteľ tak môže utrpieť značnú finančnú škodu. Takéto diamanty spravidla neodhalí ani klenotník vsádzajúci ich do šperku či obchodník, ktorý ich často nevedomky predáva a distribuuje.