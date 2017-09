Vyslanec OSN de Mistura: Nové kolo rokovaní o Sýrii bude o mesiac

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. septembra (TASR) - Vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura oznámil v stredu, že nové rozhovory medzi sýrskou vládou a opozíciou sa budú konať približne o mesiac. Toto ôsme kolo rokovaní sa musí podľa neho konečne zmeniť navojnou spustošenej krajiny.Bezpečnostnej rade OSN povedal, že obe strany by mali využiť nadchádzajúci mesiac na vytvorenie podmienok pre rozhovory v Ženeve, aby bolia aby sa nich zúčastnili "Jeho oznámenie, že rokovanie sa začnú najneskôr koncom októbra alebo začiatkom novembra, prišlo po tom, ako sýrske sily zaznamenali vojenské úspechy na strategicky významnom západe krajiny a v čase, keď zahraničné vlády obmedzili podporu povstalcom.Občianska vojna už trvá viac ako šesť a pol roka a sýrsky prezident Bašár Asad ovláda štyri najväčšie mestá v krajine a jej stredomorské pobrežie. Provládne sily podporované ruským letectvom a Iránom sponzorovanými milíciami prešli provinciou Homs a v stredu bojovali na východnom brehu rieky Eufrat.De Mistura uviedol, že bojovníci z extrémistickej skupiny Islamský štát "Poukázal na prelomenie trojročného obliehania Dajr az-Zauru Islamským štátom a na ovládnutie väčšiny mesta Rakka Američanmi vedenou medzinárodnou koalíciou. Rakka bola faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu Islamského štátu, pripomína agentúra AP.Podľa de Misturu by mali obe strany preukázať pripravenosť rokovať o štyroch kľúčových otázkach: vierohodnej a širokej miestnej a centrálnej vláde, časovom pláne a procese vypracovania novej ústavy, voľbách s dohľadom OSN a o boji proti terorizmu.